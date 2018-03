Spettacolo insignito di prestigiosissimi riconoscimenti quali il Premio UBU 2017 per il "migliore spettacolo dell'anno" e il Premio della Critica Teatrale, giunge al Teatro Masini di Faenza, nell'ambito di una tournée internazionale che, oltre all'Italia, interesserà anche Francia e Sud America, MACBETTU, uno spettacolo di Alessandro Serra, prodotto da Sardegna Teatro in collaborazione con Compagnia Teatropersona e tratto dal Macbeth di William Shakespeare.

Sipario mercoledì 21 marzo alle ore 21.

Macbettu di Alessandro Serra s'incunea in un crocevia: da un lato le intuizioni geniali del Macbeth di Shakespeare, dall'altra l'ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino. Della vicenda scespiriana si recupera l'universalità e la pienezza di sentimenti, millimetricamente in bilico sul punto di deflagrare. Di fronte ai carnevali sardi una visione: uomini a viso aperto si radunano con uomini in maschere tetre e i loro passi cadenzano all'unisono il suono dei sonagli che portano addosso.

"Quell'incedere di ritmo antico, un'incombente forza della natura che sta per abbattersi inesorabile, placida e al contempo inarrestabile: la foresta che avanza" – così Alessandro Serra descrive la suggestiva ascendenza da cui è scaturito il suo lavoro di contaminazione.

Macbettu traduce – e volontariamente tradisce – il suo riferimento testuale, valica i confini della Scozia medievale per riprodurre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache. La riscrittura del testo operata dal regista, trasferita poi in limba sarda da Giovanni Carroni, guarda a una interpretazione sonora: gli attori sulla scena – uomini, come da tradizione elisabettiana – decantano una lingua che è pura sonorità, si allontanano dal giogo dei significati per magnificare il senso.

Sardegna Teatro sperimenta una modalità produttiva: abbandonando le logiche di produzione seriale, il Teatro di Rilevante Interesse Culturale sardo ha accompagnato il lavoro nella ricerca specifica di ciascun interprete e nella promozione di un contesto di costruzione dello spettacolo con una tempistica lunga, proteggendo così la coltura dei frutti dell'arte.

Il risultato è uno spettacolo colmo di una meraviglia cupa, in grado di utilizzare elementi della tradizione, senza tuttavia fermarsi a una contemplazione statica, ma utilizzando i segni in modo schiettamente contemporaneo, quindi ambiguo, tragico, affascinante.

La scena è curata in una stilizzazione puntuale: ogni oggetto – i costumi, le pietre, il sughero, i campanacci – è elemento coerente e contribuisce alla costruzione di uno spazio visionario e evocativo, in cui gli attori si muovono, seguendo precise traiettorie coreografiche.

Macbettu inquieta con l'atroce bellezza di un racconto senza parole, in grado – come da tradizione barbaricina – di dire senza rivelare.