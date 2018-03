Sono tre le gare che hanno visto protagonisti gli Arcieri Bizantini in questo freddo fine settimana di marzo. La compagine ravennate, divisa tra l'Emilia Romagna e le Marche, si č confrontata sia su gare indoor 18 mt che su gare outdoor HF (Hunter e Field) su distanze variabili da 15 a 60 mt.

Ed č proprio dal 1° HF Cittą di Cavriago (Reggio Emilia) organizzato dall'ASD Ypsilon Arco Club di Cavriago, che arrivano le prime soddisfazioni. Mai come in questo caso l'espressione, ""buona la prima", risulta azzeccata, in quanto al primo HF stagionale i giallorossi hanno centrato tre podi su tre, calando una doppietta per l'arco olimpico senior maschile.

Alessandro Farinella con il punteggio di 270 (142+128) si aggiudica la medaglia d'oro e la prima vittoria in carriera, seguito a ruota da Denis Costantini, al suo primo HF, che si aggiudica la medaglia d'argento con 216 punti (111+105). Soddisfazioni anche dal settore femminile, dove Silvia Soglia, con il punteggio di 238 (111+127) conquista la medaglia di bronzo.

Altri podi e piazzamenti arrivano dal "Torneo di primavera" di Fano, gara indoor 18 mt organizzata dall''ASD Arcieri Vega, che prevede l'assegnazione del trofeo "Fanum Fortunae.

Il trofeo viene assegnato alla squadra senior maschile olimpico che riesce a piazzarsi al 1° posto per due volte, anche non consecutive.

In virtł della vittoria della passata stagione, i Bizantini quest'anno, avevano buone chances di conquistarlo definitivamente dopo averlo custodito per un anno intero. Invece, per una manciata di punti, 6 per la precisione, hanno visto scivolare l'ambito trofeo nelle mani dei Seven Arrow di Rimini vinto per la prima volta nel 2015.

I Bizantini si consolano comunque, con la conquista della seconda posizione che con Marcello Tozzola, Michael Manias e Marco Magli ed il punteggio di 1628 (562+536+530) acquisiscono la medaglia d'argento.

Sempre da Fano arrivano altri tre podi e un record personale. Marcello Tozzola, si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il titolo di 1° assoluto con il punteggio di 562 (285+277). Michael Manias si prende la soddisfazione di risultare 1° di terza categoria (8° in classifica di classe) con il punteggio di 536 (267+269) per l'arco olimpico senior maschile. Sul fronte arco nudo, medaglia di bronzo per Angela Padovani con il punteggio di 469 (237+232) per la categoria master femminile. Medaglia di bronzo anche per Sergio Manfrini che al "2° Trofeo del Po" di Berra (FE) si č classificato terzo con il punteggio di 409 (210+199).

Ultimo ma non ultimo, chiude questo denso week end sportivo, il record personale di Marco Fuschini per l'arco olimpico senior maschile, che con il punteggio di 393 (205+188) migliora di 12 punti il proprio punteggio personale.