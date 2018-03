Ospiti del fanalino della classifica, i galletti dovranno fare attenzione a non commettere passi falsi: nella gara di andata fu infatti il Vasari ad avere la meglio, fermando il Romagna sul 15-13, nell'unico successo finora conquistato dalla squadra toscana. Una sconfitta di misura che i galletti vogliono riscattare per proseguire con il giusto passo la marcia in questa fase così serrata della stagione, che proseguirà con il confronto – l'ultima domenica di marzo – con la capolista del girone Pesaro.

I galletti sono stabili al sesto posto e con 38 punti chiudono la metà alta della classifica: per tenersi in scia al gruppo delle prime dovranno dunque cercare un risultato positivo e trovare da subito la giusta chiave del match, come fatto nella prova con il Parma.

Per la partita con il Vasari Arezzo (campo Arrigucci, inizio ore 14:30 arbitro Carlo Esposito) sono convocati i seguenti giocatori:

Assirelli, Baldassarri, Bissoni, Buzzone, Caminati, Di Lena, Donati, Fantini A, Fiori, Gallo, Lepenne, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Medri, Monti, Onofri, Paganelli M, Pierozzi, Pirini, Scermino, Sgarzi, Soldati, Urbinati, Velato.

Torna in campo anche il Romagna Under 18, a quasi un mese di distanza dall'ultima partita giocata: si riparte dalla prova casalinga con il Cus Perugia, recupero del VI turno di ritorno, rinviata a causa del maltempo di inizio marzo. Sarà lo Stadio Zanelli Tassinari di Imola a ospitare questo appuntamento, in programma domenica alle 12:30, con il quale si apre l'ultima fase del campionato, dato che mancano 4 giornate al termine della stagione.