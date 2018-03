Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, avrà certamente notato, che nel corso degli studi universitari, si impara che la Teoria della Relatività Generale di A.Einstein e quella dei Quanti di M.Planck, sono parzialmente inesatte. E' certo però, che tutti i moti sono relativi e va trovato solo un sistema di riferimento. I paesi europei si muovono celermente, in termini di progresso: se l'Italia ha una velocità inferiore, in realtà arretra e si impoverisce oltre ogni limite. La cura dell'aspirina, non basta per prevenire un infarto, occorre bel altro. Attenzione però… chi ottiene un numero elevato di voti alle elezioni, non gongoli, ha avuto solo un'apertura di credito: è molto diverso, dall' avere delle ragioni storiche, che si vedono solo "poi". A Ravenna, si continua con l'aspirina, la riproposizione statica, autarchica, di progetti datati trenta anni fa, con l'unico dubbio, se venga prima un palazzetto dello sport o un beach stadium. A Ravenna, la madre di tutti i problemi sta nell' ISOLAMENTO logistico e nella mancanza di ogni alta AMBIZIONE urbana e territoriale, che si trasforma in obsolescenza economica, culturale, strutturale… perlomeno dal 1866. Molte città, hanno sfruttato il motore di eventi internazionali, per dare una svolta allo sviluppo: l'ultima in ordine di tempo è Milano, con l'Expò. Trasformiamo l'evento Dante Alighieri 2021, nell' occasione di fare un'Olimpiadi della Cultura… finanziamo le manifestazioni con gli sponsor, destiniamo tutti i soldi pubblici per infrastrutture logistiche, il 2022, 2023… 2030 Con tutta l'arroganza della ragion storica che serve, la prepotenza, l'intransigenza, l'eterodossia, senza guardare in faccia a nessuno… puntiamo a quest' unico grande obiettivo, da difendere costi quel che costi; la madre di tutte le battaglie, senza arretrare in patetici servilismi, compromessi umilianti, al ribasso. I partiti devono smettere di paracadutare parlamentari emiliani o altro, nei collegi elettorali di Romagna; il podestà di Ravenna, deve zittire la menata che i soldi non ci sono (solo per Ravenna) e fare quanto il governatore della Toscana: «Altrimenti sono disposto a sdraiarmi sul tratturo dell'Aurelia, come forma clamorosa di protesta». Questo aspettiamo… onorevoli colleghi, per prendervi sul serio e seguirvi sul tratturo della Popilia. Dimenticavo… se il montaggio della ruota in Darsena, per vedere lo spettacolo di quel che NON S' E' FATTO, è la risposta al dopo urne, credo proprio non ci siamo.