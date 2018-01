La Schermistica lughese femminile e maschile conquista il campionato di serie C1. Sabato 27 e domenica 28 gennaio le squadre lughesi di spada, accompagnate dal maestro Guido Marzari, hanno infatti vinto le rispettive partite nel Campionato nazionale a squadre di serie C2 zona Nord di spada, svoltosi a Zevio, in provincia di Verona, ottenendo la promozione nella categoria superiore.

La giornata di sabato 27 gennaio è stata dedicata alla spada maschile, con trentadue squadre provenienti da tutta l'Italia settentrionale che si sono sfidate per il titolo. La rappresentativa lughese, formata da Simone Greco, Marco Orselli, Guido Pirazzini e Matteo Tellarini, ha prima superato il girone eliminatorio con tre vittorie in altrettanti incontri contro Mogliano Veneto, Cividale del Friuli e Cus Bologna. In seguito, ha sconfitto Asti agli ottavi di finale, Monza ai quarti e di nuovo Cividale del Friuli in semifinale. In finale la squadra lughese ha infine vinto contro gli atleti di Verona.

Domenica 28 gennaio ha invece gareggiato la squadra di spada femminile, composta da Ilaria Battazza, Sara Billi, Sofia Billi e Sophia Rigon, che si è imposta nel torneo a cui hanno partecipato 25 squadre. Nel girone eliminatorio le spadiste di Lugo hanno superato le atlete lombarde della società Adda scherma e quelle piemontesi del Michelin sport club di Torino. Il loro cammino è poi proseguito nella fase a eliminazione diretta, dove hanno sconfitto agli ottavi di finale la squadra di Asti, ai quarti le schermitrici friulane della San Quirino scherma e in semifinale le triestine della San Giusto scherma. In finale Lugo si è poi imposta sul Circolo scherma Mestre.

La squadra maschile e femminile della Schermistica lughese l'anno prossimo gareggerà quindi nel campionato di serie C1.