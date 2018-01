Un concerto sinfonico, dedicato interamente a composizioni di ispirazione iberica, inaugura l'anno musicale del Teatro Bonci: "Viva España!" Dell'Ukrainian Radio Symphony Orchestra diretta da Volodymyr Sheiko con Stefan Milenkovich al violino è in programma domenica 7 gennaio 2018 ore 21, in apertura della sezione concerti.

Nata nel 1929, l'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina (Osrnu) è una delle formazioni europee più prestigiose ed è stata diretta da artisti di fama mondiale. Nel corso della sua pluridecennale attività, si è contraddistinta per la conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell'europa orientale, con un archivio che comprende più di 10.000 incisioni di composizioni orchestrali, effettuate a Kiev, in uno dei più grandi studi di registrazione a livello europeo.

Violinista di straordinaria creatività, Stefan Milenkovich esplora il patrimonio classico e contemporaneo perseguendo un collegamento diretto ed empatico con il pubblico, a cui regala performance divertenti, coinvolgenti e piene di energia. Enfant prodige a livello internazionale, ha collaborato come solista con le più grandi orchestre del mondo dall'età di 6 anni. A 10 anni si è esibito per il Presidente statunitense Ronald Reagan, in un concerto di Natale a Washington DC. L'anno successivo ha suonato per Mikhail Gorbaciov e a 14 anni per Papa Giovanni Paolo II. All'età di 16 anni ha festeggiato il suo millesimo concerto a Monterrey in Messico. Premiato come Artista serbo del secolo (2002) e Brand Personality of the Year (2010), è impegnato in varie cause umanitarie e nel 2003 gli è stato attribuito a Belgrado il riconoscimento Most Human Person.